SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Muğla'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 21 Kasım AFAD son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi internet sitesinde, gece saatlerinde merkez üssü Ege Denizi ve Muğla açıkları olan bir deprem olduğunu kaydetti. Çevre illerden de hissedildiği bildirilen deprem hakkında arama motorlarında Son dakika deprem mi oldu? | Muğla'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 21 Kasım AFAD son depremler konuları araştırılırken AFAD son depremleri haberimizde derledik.

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MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre merkez üssü Datça/Muğla olan depremin şiddeti ise 5,4 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 48,05 km altında meydana gelirken AFAD, knouya ilişkin olumsuz bir ihbar bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. 21 Kasım Pazartesi gecesinde gerçekleşen depremin saati ise 02.25 olarak kaydedildi.

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21 KASIM 2022 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ