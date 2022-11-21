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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Muğla'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 21 Kasım AFAD son depremler

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan son depremlere göre, gece saatlerinde Muğla'da şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının şiddeti, merkez üssü ve derinliği merak edilirken vatandaşlar arama motorlarında 21 Kasım AFAD son depremleri araştırıyor. İşte 21 Kasım depremine ilişkin detaylar ve son depremler...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 10:00
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Muğla'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 21 Kasım AFAD son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi internet sitesinde, gece saatlerinde merkez üssü Ege Denizi ve Muğla açıkları olan bir deprem olduğunu kaydetti. Çevre illerden de hissedildiği bildirilen deprem hakkında arama motorlarında Son dakika deprem mi oldu? | Muğla'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? - 21 Kasım AFAD son depremler konuları araştırılırken AFAD son depremleri haberimizde derledik.

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MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre merkez üssü Datça/Muğla olan depremin şiddeti ise 5,4 olarak ölçüldü. Sarsıntı yerin 48,05 km altında meydana gelirken AFAD, knouya ilişkin olumsuz bir ihbar bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. 21 Kasım Pazartesi gecesinde gerçekleşen depremin saati ise 02.25 olarak kaydedildi.

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21 KASIM 2022 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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