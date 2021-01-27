Haberler Denizlispor Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Ali Yavuz Kol Denizlispor'a kiralandı!

Son dakika transfer haberi: 'da 'a kiralandı!

’de ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen , transferlerine devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip, forması giyen ’u sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:20
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Ali Yavuz Kol Denizlispor'a kiralandı!

ekiplerinden Yukatel , 'dan transfer yaptı. Yeşil - siyahlı kulüp, Galatasaray'dan 19 yaşındaki santrfor oyuncusu 'un sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Denizlispor'dan transfere ilişkin yapılan açıklama şu şekilde; "Kulübümüz, 19 yaşındaki santrafor oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda ile anlaşmaya varmıştır. Ali Yavuz Kol'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz."

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