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Anasayfa Basketbol Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Panathinaikos'a mağlup oldu!

Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Panathinaikos'a mağlup oldu!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında oynanan mücadelede deplasmanda Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Temsilcimiz bu maçın ardından bu sezon EuroLeague'de ilk mağlubiyetini almış oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 21:13 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 00:23
Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Panathinaikos'a mağlup oldu!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Telekom Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 27-27 eşitlikle tamamlanırken, ev sahibi ekip devreye 46-41 önde girdi. Üçüncü periyodu 64-64 eşitlikle geçilen mücadelede son çeyrekte üstünlüğü ele alan Panathinaikos, parkeden 92-74 galip ayrıldı.

Salon: Telekom Center (Atina)

Hakemler: Ilija Belosevic, Carlos Peruga , Arturas Sukys

Panathinaikos: Sylvain Francisco 17, Mathias Lessort 19, Nigel Hayes 19, Nikos Rogkavopoulos 10, Brancou Badio 7, Guerschon Yabusele 8, Kostas Mitoglou 8, Moustapha Fall 2, Lefteris Mantzoukas 2, Jerian Grant, Isaac Bonga, Penagiotis Kalaitzakis

Fenerbahçe: Johnny Juzang 10, Nicolo Melli 9, Wade Baldwin 9, Braxton Key 13, Talen Horton Tucker 9, Will Clyburn 6, Shavon Shields 6, Ignas Sargiunas 3, Marcus Bingham Jr. 5, Chris Silva 2, Trent Forrest 2, Sertaç Şanlı

1. Periyot: 27-27

Devre: 46-41

3.Periyot: 64-64

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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