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Denizlispor'da bireysel çalışmalara başladı

ekiplerinden 'da sakat futbolcular iyileşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı bay geçen yeşil-siyahlılarda Murawski, Özgür ve Sakıb'dan sonra da bireysel çalışmalara başladı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 12:45 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 13:14
Denizlispor'da Mustafa Yumlu bireysel çalışmalara başladı

ekiplerinden 'un bay geçtiği haftada, takımdaki sakatlar da iyileşti.

Geçen haftayı maç yapmadan geçiren yeşil-siyahlılarda Murawski, Özgür ve Sakıb'dan sonra sakatlığı nedeniyle 2 hafta formasından uzak kalan da bireysel çalışmalara başladı.

Ligin 6'ncı haftasında oynanan maçında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalıp sol kasığında yırtık tespit edilen stoper, 8 Kasım Pazar günü maçının kadrosunda yer almayacak. Mustafa gibi Özgür ve Sakıb'ın da henüz forma giymesi beklenmiyor.

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