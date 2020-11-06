Denizlispor'da Mustafa Yumlu bireysel çalışmalara başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un bay geçtiği haftada, takımdaki sakatlar da iyileşti.

Geçen haftayı maç yapmadan geçiren yeşil-siyahlılarda Murawski, Özgür ve Sakıb'dan sonra sakatlığı nedeniyle 2 hafta formasından uzak kalan Mustafa Yumlu da bireysel çalışmalara başladı.

Ligin 6'ncı haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalıp sol kasığında yırtık tespit edilen stoper, 8 Kasım Pazar günü Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almayacak. Mustafa gibi Özgür ve Sakıb'ın da henüz forma giymesi beklenmiyor.