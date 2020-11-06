Galeri Futbol UEFA ülke sıralamasında son durum ne? Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası flaş gelişme

UEFA ülke sıralamasında son durum ne? Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası flaş gelişme

Temsilcilerimizin Avrupa'da üst üste elde ettiği kötü sonuçlarla birlikte UEFA ülke sıralamasında 2 sıra gerilemiş ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkımızı zora sokmuştuk. Ukrayna ile İskoçya'nın puan kayıpları yaşadığı haftada Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un elde ettikleri kritik galibiyetler sonrası yeniden adeta şahlandık. Peki UEFA ülke sıralamasında son durum ne? İşte güncel sıralama...