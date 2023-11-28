Haberler Bursaspor Bursaspor Başkanı Recep Günay: Bursaspor’un yaşaması TFF’nin elinde

Bursaspor Başkanı Recep Günay: Bursaspor’un yaşaması TFF’nin elinde

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak fırtınalar estiren Bursaspor kapanmanın eşiğine dayandı. Şuan da TFF 2. Lig'de mücadele eden Timsah kümede kalma mücadelesi veriyor. Küme düşme potasının 1 puan üstünde 14. sırada yer alan yeşil beyazlı ekibin Başkanı Recep Günay açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 13:38 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 14:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bursaspor Başkanı Recep Günay: Bursaspor’un yaşaması TFF’nin elinde

Bursaspor Başkanı Recep Günay, yaptığı açıklamada, "Kulübün geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. UEFA'ya, CAS'a, TFF'ye şikayetlerde bulunduk. Kamuoyu yapalım da Bursaspor camiası güçlü olarak TFF karşısında dik dursun. Onların vereceği karar kulübün yaşamasına veya kapanmasına neden olacak. Önümüzdeki hafta karar belli olur. Bursaspor camiası büyük olursa bu karar kulübümüzün lehine çıkar" dedi.

Bursaspor Başkanı Recep Günay, dikkat çeken açıklamalar yaptı. TFF 2. Lig'de mücadele eden 2010'un Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un kritik bir zamanda geçtiğini dile getiren Başkan Günay, "Bursa'nın büyükleri TFF'de karargah kurdu. Orada Bursaspor üzerine konuşmalar yapıyoruz. Transfer tahtası açılmaya çalışılıyor. Eğer tahta açılmazsa buradaki futbolculara muhtaç oluruz. Onlar da bunu biliyor ve burunlarından kıl aldırtmıyor. Tahta kolay açılmayacak. Yasal ve ekonomik yönlerden başvurular yaptık. Bu bir günde çözülecek bir şey değil. O kadar çok birikmiş ki iki günde nasıl halledeceksin? Açık ve net söyleyeyim, önümüzdeki evraklara göre neden kulübün kapanmak istediği ortada. Bursaspor'un yaşama şansı sıfır. Yasal olarak bir ceza alınmış. Para olarak da çözemezsiniz. Bu cezayı hukuksal yönden kaldırmaya çalışıyoruz. 2 dönem değil 3 dönem cezamız var. Hatta daha fazlası da var. Puan silme cezası ile ilgili de teklif yaptık ve anlaştık. Eğer bu durumu kapatırsak puan silmeyi kapatıyoruz. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Kulübün geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. UEFA'ya, CAS'a, TFF'ye şikayetlerde bulunduk. Kamuoyu yapalım da Bursaspor camiası güçlü olarak TFF karşısında dik dursun. Onların vereceği karar kulübün yaşamasına veya kapanmasına neden olacak. Önümüzdeki hafta karar belli olur. Bursaspor camiası büyük olursa bu karar kulübümüzün lehine çıkar."

"BURSASPOR'UN 1,5 MİLYAR TL BORCU VAR!"

Başkan Recep Günay ayrıca şunları söyledi: "Biz elimizden gelenin fazlasını yaptık. Altyapımız bile deplasmana uçakla gidiyor. A takımımız da en iyi uçaklar, en iyi otellerde kalıyorlar. Yönetim olarak biz ne yapılması gerekiyorsa, gücümüzün üstünde olmasına rağmen yaptık. Kulübe bugüne kadar 1 TL borç yazmadık. Elektriği, suyu kesilmedi. Biz ne yapmamız lazımdı da bu takım böyle olmaması lazımdı? Biz herkesten fazla üzgün ve sinirliyiz. Bize doğrusunu gösterin yapalım. Ya da başkasını gösterin o yapsın. Ya da siz gelin siz yapın. Bursaspor'un 1,5 milyar TL borcu var. Hacizler var. Biz bugün bıraktık diyelim. Ay sonunda vergi ödemesi var. TFF'den ihtarname geldi. TFF'den puan silme ve ligden çekme durumları var. Biz bunlarla uğraşırken, çekip gidersek olmaz. Gitmek kolay. Sonra da soracaksınız 'Nereye gittiniz şimdi?' diye. İnsanlarla bu kadar oynamayın. Bu işler bu kadar kolay değil."

DİĞER
5 aylık evliliği biten Hadise’den bomba ilişki itirafı! "Erkeklere ağır geliyorum beni taşıyamıyorlar"
Türk heyeti Gazze'de: Sahra hastanesi kurulacak!
Son durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde...
F.Bahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bursaspor'un stadyum ismi resmen değişti!
Bursaspor'un acı günü!
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (28 Kasım 2023)
Eyüpsultan'da elektrik ne zaman gelecek? (28 Kasım 2023)
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (28 Kasım 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Mustafa Cengiz'i andı Galatasaray Mustafa Cengiz'i andı 14:14
Navbahor - Al Hilal maçı ne zaman? Navbahor - Al Hilal maçı ne zaman? 13:43
Recep Günay: Bursaspor kapanabilir Recep Günay: Bursaspor kapanabilir 13:37
Alperen'den flaş F.Bahçe itirafı! "2 milyon euro..." Alperen'den flaş F.Bahçe itirafı! "2 milyon euro..." 13:32
F.Bahçe'den çifte müjde! Djiku ve Fred... F.Bahçe'den çifte müjde! Djiku ve Fred... 13:22
Trabzonsporluların bıraktığı not duygulandırdı Trabzonsporluların bıraktığı not duygulandırdı 13:14
Daha Eski
Nordsjaelland - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! Nordsjaelland - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! 13:12
Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? 12:52
Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? 12:46
Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman? Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman? 12:41
Thomas Partey bombası! F.Bahçe ve G.Saray... Thomas Partey bombası! F.Bahçe ve G.Saray... 12:21
Maccabi Tel Aviv - Real Madrid maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv - Real Madrid maçı ne zaman? 12:19