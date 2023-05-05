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Özer Hurmacı: Kaybetmemek için oynayacağız

Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, Pazar günü deplasmanda oynayacakları Şanlıurfaspor maçı ile alakalı olarak, “Urfa’da keyifli bir maç olacak. Biz kaybetmemek için oynayacağız. Kazanamaya çalışacağız. Galibiyetle dönmek istiyoruz” dedi.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 19:33
Özer Hurmacı: Kaybetmemek için oynayacağız

Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, Şanlıurfaspor maçı öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Hurmacı, "Şanlıurfa ligin önemli bir takımı. Liderle aralarında 6 puan fark var. Ligin en iyi takımlarından bir tanesini. Birçok şeyi doğru yaptılar ki o puanları topladılar. Bizim de iyi gidişatımız var. Urfa'da keyifli bir maç olacak. Biz kaybetmemek için oynayacağız. Kazanamaya çalışacağız. Galibiyetle dönmek istiyoruz" diye konuştu.

"TEK BAŞIMA MÜMKÜN DEĞİL, YAPAMAM"
Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, 'Elimde sihirli değnek yok' diyerek, "Çok şükür inandığım, düşündüğüm ve hayal ettiklerimi oyuncularımız sahaya yansıtıyor. Bunun da başarısını hep birlikte alıyoruz. Bunun daha başlangıç olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezona taşımamız lazım. Ligin ikinci yarısına baktığımızda ligin 3'üncüyüz. Biz geldikten sonra 2'inciyiz. Biz seneye şampiyon olmak istiyoruz. Hepimizin inanması gerekiyor. Tek başıma mümkün değil yapamam. Herkes isteyecek. Birlik olacağız ve Bursaspor'u başarıya taşıyacağız" diye konuştu.

"FORMAYI ALAN YUKARIYA TAŞIYACAK"
"Bursaspor'da her zaman şampiyonluk konuşulur" diyen Bursaspor Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı, "Bursaspor her zaman şampiyonluk için mücadele eden bir Bursaspor olur. Biz küme düşme gibi bir kelime konuşmayız. Uzun lig maratonuna güvenilir ve iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bir maçla düşünceler değişmez. Takımımıza güvenseniz çok mutlu olurum. Dar rotasyonumuz yok. Çok iyi ve başarılı oyuncularımız var. Hepsi süre bekliyor. Hiçbir zaman eksiğimiz olmayacak. Bu takımda hiçbir zaman eksik olmayacak. Formayı alan yukarıya taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

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