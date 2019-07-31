Bursaspor hazırlık maçında Altay'ı 2-1 mağlup etti - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bursaspor Haberleri Bursaspor hazırlık maçında Altay'ı 2-1 mağlup etti

hazırlık maçında Altay'ı 2-1 mağlup etti

Bursaspor hazırlık maçında Altay'ı 2-1 mağlup etti

1. Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı hazırlık maçında Altay'ı 2-1 yendi.  Karşılaşmayı, Bursaspor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya , Muhammed Şengezer, İsmail Çokçalış, , Rüştü Hanlı, Jani Atanasov, Latovlevici, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Onur Atasayar, Kubilay Kanatsızkuş ve Umut Meraş 11'i ile başladı.

Altay ise Aydın Bağ, Erhan Kartal, , Gençer Cansev, , Helder Tavares, Anton, Tatos, İbrahim Ali Hassan, Kappel ve Hüsamettin Yener ilk 11'i ile sahaya çıktı.

45. dakikada Sedat Dursun'un attığı golle Bursaspor, Altay karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Tatos'un ayağından bulduğu golle Altay, karşılaşmada 1-1 eşitliği yakaladı. 90. dakikada Ali Akman'ın attığı golle, yeşil- beyazlı ekip, Altay karşısında 2-1 üstünlüğü yakaladı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Karşılaşmayı, Bursaspor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

  1. 31.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor hazırlık maçında Altay'ı 2-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN