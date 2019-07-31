Bursaspor hazırlık maçında Altay'ı 2-1 mağlup etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı hazırlık maçında Altay'ı 2-1 yendi. Karşılaşmayı, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Bursaspor, Muhammed Şengezer, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Jani Atanasov, Latovlevici, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Onur Atasayar, Kubilay Kanatsızkuş ve Umut Meraş 11'i ile başladı.
Altay ise Aydın Bağ, Erhan Kartal, Özgür Özkaya, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Helder Tavares, Anton, Tatos, İbrahim Ali Hassan, Kappel ve Hüsamettin Yener ilk 11'i ile sahaya çıktı.
45. dakikada Sedat Dursun'un attığı golle Bursaspor, Altay karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda Tatos'un ayağından bulduğu golle Altay, karşılaşmada 1-1 eşitliği yakaladı. 90. dakikada Ali Akman'ın attığı golle, yeşil- beyazlı ekip, Altay karşısında 2-1 üstünlüğü yakaladı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.
Karşılaşmayı, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
- 31.07.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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