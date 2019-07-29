Bursaspor'da Ferdi sesleri

Süper Lig'e geri dönmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen Bursaspor, F.Bahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde. Yeşil-beyazlıların, sol bekleri Umut Meraş'la ilgilenen sarı-lacivertlilerden 19 yaşındaki 10 numara Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğu öğrenildi. Ersun Yanal'ın gözüne giremeyen genç maestro, Meraş'a karşılık kiralık olarak talep edildi.

YASAK KALKINCA İMZA VAR

Bu konuda F.Bahçe'den söz alacak olan Başkan Mesut Mestan'ın transfer tahtası açılır açılmaz hamle yapması bekleniyor. Geçen sezon başında Nijmegen'den gelen Kadıoğlu, Hollanda Milli Takımı'nın çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi. Yetenekli 10 numara, geçen sezon sadece kupada 1 maçta 13 dakika forma giyebildi. U21 takımında ise 10 maçta oynadı.

BURSA'DA YÜZDE 82 ALTYAPIDAN

Transfer yasaklı Bursaspor, çözümü yine altyapısında buldu. Timsah'ın, Afyon'da bugün başlayacak kamp kadrosunun yüzde 82'si altyapıda eğitim alan oyunculardan oluştu. Takımdan ayrılan isimlerin yerine altyapı oyuncularına şans veren yeşil beyazlıların, 28 kişilik kamp kadrosunda altyapıdan 23 futbolcu yer aldı.