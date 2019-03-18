Yusuf Erdoğan parmak ısırttı – Fotomaç – 18 Mart 2019
18 Mart 2019, Pazartesi
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parmak ısırttı

Yusuf Erdoğan parmak ısırttı

'un 5 hafta önceki maçında ıslıklanan ve oyundan çıkmak isteyen , dün performansıyla parmak ısırttı.

Timsah'ın attığı ilk golde müthiş bir driplingin ardından Sakho'ya asist yapan 26 yaşındaki kanat oyuncusu takımının en etkili ismiydi. Yusuf performansıyla milli takıma da göz kırptı.
  1. 18.3.2019
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