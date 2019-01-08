Ali Ay: "Devre arasında yapılan transferden hayır gelmiyor"
Bursaspor Başkanı Ali Ay, devre arasında yapılan transferlerden hayır gelmediğini söyledi. Transferle ilgili kafalarında hala soru işareti olduğunu belirten yeşil-beyazlıların başkanı, "Ay sonuna kadar zamanımız var, acelemiz yok. Transfer tahtası açılsa bile adım atmayabiliriz" dedi.
"Gençler Samet hocanın kıymetini bilmeli"
Samet Aybaba'nın Bursaspor için bir değer olduğunu belirten Başkan Ay, "2 sene sonra bütün gençlerden yararlanacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Samet hoca bu konuda bizim için bir değer. Farkımız burada ortaya çıkıyor. Gençler de bunun kıymetini bilmeli. Kendileriyle bu kadar ilgilenen bir teknik kadro var. Zamanla hepsi Bursaspor için savaşacak. Ben birçoğundan ümitliyim' diye konuştu"
- 8.1.2019 11:01
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Ali Ay: "Devre arasında yapılan transferden hayır gelmiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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