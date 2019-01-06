Bursaspor kamptaki ilk hazırlık maçını kaybetti
06 Ocak 2019, Pazar
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kamptaki ilk hazırlık maçını kaybetti

Bursaspor kamptaki ilk hazırlık maçını kaybetti

, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi MVV Maastrichth'e 2-1 mağlup oldu.

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya kampında devam eden , kamptaki ilk hazırlık maçında Hollanda 2'nci Lig ekiplerinden MVV Maastricth ile karşılaştı. Henüz mücadelenin 5'inci dakikasında 'in rakip ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazanan yeşil beyazlılar penaltıyı ile gole çevirdi. 14'üncü dakikada Hollanda ekibi Kostons ile gole yaklaşırken kaleci müthiş bir kurtarışa imza attı. İlk yarı Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarıda ise 51'inci dakikada Houben'in ayağından bulduğu gol ile skoru eşitleyen Hollanda ekibi, 74'üncü dakikada Holtby'nin de fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında yakaladığı net gol fırsatlarından sonuç alamayan Bursaspor böylelikle sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bursaspor'da teknik direktör , maça Muhammed Şengezer, Muhammed Emin Sarıkaya, Ertuğrul ersoy, Furkan Emre Ünver, Ahmet Furkan Özcan, Jani Atanasov, Ramazan Keskin, Çağatay Yılmaz, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan ve Ali Akman ilk 11'i ile başlarken; sonradan oyuna Ataberk Dadakdeniz, Burak Kapacak, Vergini, Eren Güler, Abdulkadir Çelik, Tuğbey Akgün ve Allano Lima da girdi.

  1. 6.1.2019 18:48
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