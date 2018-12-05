Timsah 5'te 5 peşinde!
Akhisar ve Erzurum zaferleriyle çıkışa geçen Bursaspor’da Başkan Ali Ay, “Kalan 3 maçı da kazanmak istiyoruz. İnşallah Avrupa’ya gideriz” diye iddialı konuştu.
Sezona kötü başlamasına rağmen son dönemde çıkışa geçen Bursa'da Akhisar galibiyetinden sonra Erzurum zaferinin de mutluluğu yaşanıyor. Basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Başkan Ali Ay, kalan 3 maçı da kazanmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "İnşallah Avrupa'ya gideriz. Tabii ligin ilk devresine değil de 2. devresine bakmak lazım. Hedefimiz ilk 10" dedi.
TRANSFER YENİ YILDA
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Ay, "Transfer için henüz erken. Ay sonunu görelim, ona göre karar veririz. John, sözleşmesini feshetti. Emre Taşdemir ile bir kez daha görüşeceğiz" diye konuştu. Öte yandan Erzurum maçında en az 5 bin kişinin stada kaçak girdiğini belirten Ali Ay, gerekeni yapacaklarını sözlerine ekledi.
- 5.12.2018
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Fenerbahçe'den gol provası
Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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