Timsah 5'te 5 peşinde!
07 Mart 2019, Perşembe
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Timsah 5'te 5 peşinde!

Timsah 5'te 5 peşinde!

Akhisar ve Erzurum zaferleriyle çıkışa geçen ’da Başkan , “Kalan 3 maçı da kazanmak istiyoruz. İnşallah Avrupa’ya gideriz” diye iddialı konuştu.

Sezona kötü başlamasına rağmen son dönemde çıkışa geçen Bursa'da Akhisar galibiyetinden sonra Erzurum zaferinin de mutluluğu yaşanıyor. Basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Başkan , kalan 3 maçı da kazanmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "İnşallah Avrupa'ya gideriz. Tabii ligin ilk devresine değil de 2. devresine bakmak lazım. Hedefimiz ilk 10" dedi.

TRANSFER YENİ YILDA
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Ay, "Transfer için henüz erken. Ay sonunu görelim, ona göre karar veririz. John, sözleşmesini feshetti. Emre Taşdemir ile bir kez daha görüşeceğiz" diye konuştu. Öte yandan Erzurum maçında en az 5 bin kişinin stada kaçak girdiğini belirten Ali Ay, gerekeni yapacaklarını sözlerine ekledi.

  1. 5.12.2018
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