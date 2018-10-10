Milli arayı boş geçirmek istemeyen Bursaspor, Balıkesirspor Baltok ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    milli arayı boş geçmiyor

    Bursaspor milli arayı boş geçmiyor

    Milli arayı boş geçirmek istemeyen , ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

    Son olarak maçında birçok eksikle sahaya çıkan yeşil beyazlılarda milli ara ilaç olurken maçı öncesinde ise alınan galibiyetle birlikte moraller de yerine geldi.

    'de son olarak oynadığı maçında galibiyete uzanarak 3 puan hasretine son veren 'da keyifler yerine geldi. 2 günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde yeniden çalışmalara başlayan yeşil beyazlılarda gözler ise ile oynanacak olan hazırlık maçına çevrildi. Ligin 9'uncu haftasında 19 Ekim Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı maçı öncesindeki milli arayı değerlendirmek isteyen , deplasmanda ile karşılaşacak. 13 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. Bursaspor, bu maçın ardından 1 gün izin yapacak ve daha sonra Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacak.

    MİLLİ ARA İLAÇ OLDU
    Son MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakat ve cezalı birçok oyuncusundan yararlanamayan Bursaspor'da milli ara adeta ilaç oldu. Stephane Badji kart cezasını MKE Ankaragücü maçında tamamlarken Galatasaray ile oynanacak maçta sahada yer alabilecek. Bunun dışında sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemeyen 'un da Galatasaray maçına yetişeceği öğrenildi. Sakatlığı devam eden Henri Saivet'nin de tedavi süreci devam ederken, deneyimli oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Ayrıca Demir Grup Sivasspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan Yusuf Erdoğan ve 'e de af çıkarken, her iki oyuncu yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör 'nın şans vermesi halinde her iki oyuncu da Galatasaray maçında forma giyebilecek.

    1. 10.10.2018 11:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor milli arayı boş geçmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN