Bursaspor milli arayı boş geçmiyor
Milli arayı boş geçirmek istemeyen Bursaspor, Balıkesirspor Baltok ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek
Son olarak MKE Ankaragücü maçında birçok eksikle sahaya çıkan yeşil beyazlılarda milli ara ilaç olurken Galatasaray maçı öncesinde ise alınan galibiyetle birlikte moraller de yerine geldi.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak oynadığı MKE Ankaragücü maçında galibiyete uzanarak 3 puan hasretine son veren Bursaspor'da keyifler yerine geldi. 2 günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde yeniden çalışmalara başlayan yeşil beyazlılarda gözler ise Balıkesirspor Baltok ile oynanacak olan hazırlık maçına çevrildi. Ligin 9'uncu haftasında 19 Ekim Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesindeki milli arayı değerlendirmek isteyen Bursaspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak. 13 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. Bursaspor, bu maçın ardından 1 gün izin yapacak ve daha sonra Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacak.
MİLLİ ARA İLAÇ OLDU
Son MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakat ve cezalı birçok oyuncusundan yararlanamayan Bursaspor'da milli ara adeta ilaç oldu. Stephane Badji kart cezasını MKE Ankaragücü maçında tamamlarken Galatasaray ile oynanacak maçta sahada yer alabilecek. Bunun dışında sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemeyen Tunay Torun'un da Galatasaray maçına yetişeceği öğrenildi. Sakatlığı devam eden Henri Saivet'nin de tedavi süreci devam ederken, deneyimli oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Ayrıca Demir Grup Sivasspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'e de af çıkarken, her iki oyuncu yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. Teknik direktör Samet Aybaba'nın şans vermesi halinde her iki oyuncu da Galatasaray maçında forma giyebilecek.
- 10.10.2018 11:30
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Beşiktaş'ta Giroud sürprizi!
Toplam 3
Yorum
BJK'li yine 32 yasindaki adama talip olduk... takimi gençlestirmekten, ekol yapmaktan anladiklari bu olsa gerek...
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Beşiktaş'ta Giroud sürprizi!
Toplam 3
Yorum
savaş bu isim BJK uyar.
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Arda Turan geri sayımda
Toplam 1
Yorum
Taraftar Biz beklemiyoruz... usulsuz insan usulsuz isler.. Basaksehir'e yakisir !
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