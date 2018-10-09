Bursaspor’da affedilen Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp antrenmanda
Bursaspor’da Ankaragücü galibiyetinin ardından affedilen Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp antrenmanda yer aldı.
Öte yandan Bursaspor'da Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından 3 hafta kadro dişi bırakılan ve Ankaragücü galibiyetinin ardından affedilen Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp akşam antrenmanında yer aldı. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 9.10.2018 22:02
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
tayfunla olmaz hic gerek yok bence takimi stutgart son sirada küme düsmeye oynuyor, oda kovuldu zaten bize adam gibi teknik direktör lazim tecrübeli olmali
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
LEVENT BÖYLE BİRŞEY YAPARLARSA YÖNETİM KENDİNİ BİTİRİR NET
Bursaspor’da affedilen Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp antrenmanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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