Denizli'nin Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı dün akşam yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Turnuvası'na katılarak 2. olan Denizli Basket, Denizli'ye gelir gelmez antrenmanlara başladı. Cumhuriyet Turnuvası hakkında değerlendirmelerde bulunan Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı, turnuvanın kendileri için son derece verimli geçtiğini anımsattı.

Ateşdağlı, "Maçlarda bütün eksiklerimizi gördük. Son derece sert ve kaliteli maçlar oldu. Bu maçlar esnasında gördüğümüz eksikleri de şimdi gelip burada tamamlıyoruz. Bir sonraki turnuvamız olan bu hafta sonu oynayacağımız Kepez Turnuvası'na bu artılarla gitmek istiyoruz. Burada önemli olan lige kadar hazır olmak Buradaki mağlubiyet ya da galibiyet değil, oynadığımız iyi oyun veya kötü oyuna bakıyoruz. Şuanda ben açıkçası takımın gösterdiği performanstan çok memnunum. Tabi ki eksiklerimiz var. O eksikleri de zaman içerisinde tamamlayacağız. Ama takımın gösterdiği gayret, mücadele çok önemliydi. Bunu da gayet verimli şekilde sahada gördük. Onun dışında bireysel olarak baktığımızda, birkaç oyuncumuz ufak sakatlıklar yaşadı. Bu da çok normal, sezon öncesi yaşanabilecek sakatlıklar. Zaten yoğun bir antrenman programı içerisindeyiz. Şuan da hazırlık temposu içerisindeyiz. İnşallah hedeflediğimiz yere doğru adımları birer birer atarak basamakları yukarı doğru çıkacağız. Teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.