Bursasporlu Aziz Behich PSV'de
Bursaspor Aziz Behich'in transferi için PSV ile 4 milyon Euro'ya anlaştı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'un sol beki Aziz Behich, PSV Eindhoven'a transfer oldu.
Yeşil-Beyazlı kulüp, Avustralyalı futbolcuyu Hollanda ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeliyle satmak için anlaşmaya vardı.
Behich ile sol bek arayışını sürdüren Galatasaray da ilgileniyordu. (BeIN Sports)
- 22.8.2018 11:15
- Güncelleme: 22.8.2018 11:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
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