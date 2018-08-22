Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'un sol beki Aziz Behich, PSV Eindhoven'a transfer oldu.

Yeşil-Beyazlı kulüp, Avustralyalı futbolcuyu Hollanda ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeliyle satmak için anlaşmaya vardı.

Behich ile sol bek arayışını sürdüren Galatasaray da ilgileniyordu. (BeIN Sports)