Bursasporlu Aziz Behich PSV'de
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Bursasporlu Aziz Behich 'de

    Bursasporlu Aziz Behich PSV'de

    Aziz Behich'in transferi için ile 4 milyon Euro'ya anlaştı

    Spor Toto Süper Lig takımlarından 'un sol beki Aziz Behich, Eindhoven'a transfer oldu.

    Yeşil-Beyazlı kulüp, Avustralyalı futbolcuyu Hollanda ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeliyle satmak için anlaşmaya vardı.

    Behich ile sol bek arayışını sürdüren Galatasaray da ilgileniyordu. (BeIN Sports)

    1. 22.8.2018 11:15
    2. Güncelleme: 22.8.2018 11:27
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