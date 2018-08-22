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Galatasaray reddetti!
Galatasaray, menajerler tarafından kendilerine önerilen Burak Yılmaz'ı reddetti.
22 Ağustos 2018 Çarşamba, 09:55:46
Güncelleme: 09:58:22
4 sezon boyunca Galatasaray forması giyen ve birçok başarı elde eden Burak Yılmaz'ın, sarı kırmızılı formayı yeniden giyme ihtimali ortaya çıktı.
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Vatan'ın haberine göre Trabzonspor'un yüksek maliyeti sebebiyle kadroda düşünmediği Burak Yılmaz, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.
33 yaşındaki Burak Yılmaz için sarı kırmızılılardan yıllık 2.5 milyon euro istenirken, bu öneri, Trabzonspor'un isteyeceği bonservis bedeli ile birlikte şartların fazla zorlanacağından reddedildi.
2012-2016 yılları arasında Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu, 141 maçta 82 gol ve 23 asistlik katkıda bulunmuştu.
Burak Yılmaz ile Beşiktaş'ta ilgileniyor.