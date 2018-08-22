Galatasaray reddetti! - Galeri - Fotomaç
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Galatasaray reddetti!

    Galatasaray, menajerler tarafından kendilerine önerilen Burak Yılmaz'ı reddetti.
    22 Ağustos 2018 Çarşamba, 09:55:46 Güncelleme: 09:58:22
    Galatasaray reddetti!
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    Galatasaray reddetti!

    4 sezon boyunca Galatasaray forması giyen ve birçok başarı elde eden Burak Yılmaz'ın, sarı kırmızılı formayı yeniden giyme ihtimali ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray reddetti!
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    Galatasaray reddetti!

    Vatan'ın haberine göre Trabzonspor'un yüksek maliyeti sebebiyle kadroda düşünmediği Burak Yılmaz, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

    Galatasaray reddetti!
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    Galatasaray reddetti!

    33 yaşındaki Burak Yılmaz için sarı kırmızılılardan yıllık 2.5 milyon euro istenirken, bu öneri, Trabzonspor'un isteyeceği bonservis bedeli ile birlikte şartların fazla zorlanacağından reddedildi.

    Galatasaray reddetti!
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    Galatasaray reddetti!

    2012-2016 yılları arasında Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu, 141 maçta 82 gol ve 23 asistlik katkıda bulunmuştu.

    Galatasaray reddetti!
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    Galatasaray reddetti!

    Burak Yılmaz ile Beşiktaş'ta ilgileniyor.

    Galatasaray reddetti!
    • 6
    • 6
    Galatasaray reddetti!
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