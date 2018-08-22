"Aziz Behich için henüz anlaşma yok" – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    " için henüz anlaşma yok"

    "<a href="/index/aziz-behich?id=81590879-024c-4365-afa2-2e2e6d3ddb23" class="" rel="tag">Aziz Behich</a> için henüz anlaşma yok"

    ’un transferi için Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı yönünde çıkan haberler, yeşil-beyazlı idareciler tarafından doğrulanmadı. Tarafların görüşmeleri sürdürdükleri bildirildi.

    Spor Toto Süper Lig'in ilk iki haftasında karşılaştığı Fenerbahçe ve Kayserispor müsabakalarından 1 puan çıkaran yeşil-beyazlılarda, transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek adına özellikle forvet mevkisi için çalışmalarını hızlandıran yeşil-beyazlılarda, kadrodaki oyunculara da teklifler geliyor. Bir süre önce Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen defans oyuncusu William Troost-Ekong'u İtalya ekiplerinden Udinese'ye 3.3 milyon Euro'ya satan 'da, Avustralya Milli Takım oyuncusu için de Hollanda ekibi PSV'den teklif gelmişti.

    Bursaspor yönetimi doğrulamadı
    'un, sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan deneyimli oyuncu için Hollanda ekibi ile 4 milyon Euro'ya anlaştığı iddia edildi. Ancak yeşil-beyazlı idareciler tarafından bu bilgi doğrulanmazken, görüşmelerin de devam ettiği bildirildi.
    1. 22.8.2018 14:33
    2. Güncelleme: 22.8.2018 14:34
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