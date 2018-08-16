Bursaspor, Doumbia transferinde sona geldi – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    , transferinde sona geldi

    Bursaspor, Doumbia transferinde sona geldi

    , forması giyen Seydou transferinde sona geldi.

    çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, bir süredir görüşme halinde olduğu 31 yaşındaki golcü oyuncu transferinde mutlu sona çok yakın. Bursasporlu idarecilerden alınan bilgiye göre, gün içerisinde Portekiz ekibi ve oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği, transferin yarın netlik kazacağı bildirildi.

    Yeşil-beyazlılar, deneyimli oyuncuya yıllık 1,5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.
    1. 16.8.2018 20:54
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