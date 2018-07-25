Timsah’ta gündem o

Listesinde birçok isim bulunan Bursaspor'un, Porto'nun bu sezon kadrosunda düşünmediği Waris Majeed için devrede olduğu öğrenildi. Portekiz ekibinin kiralamak istediği 26 yaşındaki forvet için Fransız ekibi St.Etienne de devrede. Bu arada Bursaspor hazırlık maçında Ümraniyespor'u 2-1 yendi.