Timsah’ta gündem o – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Timsah’ta gündem o

    Timsah’ta gündem o

    birçok isim bulunan 'un, 'nun bu sezon kadrosunda düşünmediği için devrede olduğu öğrenildi.

    birçok isim bulunan 'un, 'nun bu sezon kadrosunda düşünmediği için devrede olduğu öğrenildi. Portekiz ekibinin kiralamak istediği 26 yaşındaki forvet için Fransız ekibi St.Etienne de devrede. Bu arada Bursaspor hazırlık maçında Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

    1. 25.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Timsah’ta gündem o haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN