Bursaspor'un hedefi: Bryan Ruiz
Bursa, sol kanadı K.Rikalı Bryan Ruiz’le güçlendirecek. Samet Aybaba, S.Lizbon’la kontratı bitecek 33 yaşındaki yıldızı istedi
BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU
Bonservisi elindeki Ruiz, geçen sezon 33 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen tecrübeli yıldız, Milli Takım'da ise 109 maçta 23 gol kaydetti. Öte yandan Aybaba, kanatlarda oynayan Kembo, Delarge ve Sercan'ı kadroda düşünmediğini belirterek, çok şey beklediği Yusuf Erdoğan'ın yanı sıra her iki kanada da birer takviye istemişti.
TRANSFERDE 5-6 OYUNCU İSTİYORUZ
Bursa'da futbol direktörlüğüne getirilen Mustafa Er, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Er, "Yeni sezonda takıma direkt katkı sağlayacak 5-6 oyuncu alacağız. Bunlar ağırlıklı olarak yabancı olacak" dedi. Genç çalıştırıcı, bonservisi Anderlecht'teki, geçen sezon Kayseri'de kiralık Senegalli orta saha Badji ve bonservisi Newcastle'daki sezonu Sivas'ta kiralık tamamlayan Saivet için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
- 10.6.2018
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
Bursaspor'un hedefi: Bryan Ruiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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