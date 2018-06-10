Bursaspor'un hedefi: Bryan Ruiz – Fotomaç – 10 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'un hedefi:

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'un hedefi: <a href="/index/bryan-ruiz?id=a5aa6407-dc83-46d3-b14e-bed7832fa33b" class="" rel="tag">Bryan Ruiz</a>

    Bursa, sol kanadı K.Rikalı ’le güçlendirecek. , S.Lizbon’la kontratı bitecek 33 yaşındaki yıldızı istedi

    Transferde Badji ve Saivet gibi isimlerle ilgilenen , bir futbolcuyu daha mercek altına aldı. Timsah, sol kanadı Kosta Rikalı 'le güçlendirmek istiyor. S.Lizbon'da oynayan 33 yaşındaki sol açığın kontratı 30 Haziran'da sona eriyor. 1,87 boyundaki solak futbolcunun alınması için Teknik Direktör 'nın yeşil-beyazlı yönetimden istekte bulunduğu öğrenildi.

    BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU
    Bonservisi elindeki Ruiz, geçen sezon 33 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Daha önce 'ın da gündemine gelen tecrübeli yıldız, 'da ise 109 maçta 23 gol kaydetti. Öte yandan Aybaba, kanatlarda oynayan Kembo, Delarge ve Sercan'ı kadroda düşünmediğini belirterek, çok şey beklediği Yusuf Erdoğan'ın yanı sıra her iki kanada da birer takviye istemişti.

    TRANSFERDE 5-6 OYUNCU İSTİYORUZ
    Bursa'da futbol direktörlüğüne getirilen , çalışmaları hakkında bilgi verdi. Er, "Yeni sezonda takıma direkt katkı sağlayacak 5-6 oyuncu alacağız. Bunlar ağırlıklı olarak yabancı olacak" dedi. Genç çalıştırıcı, bonservisi Anderlecht'teki, geçen sezon 'de kiralık Senegalli orta saha Badji ve bonservisi Newcastle'daki sezonu 'ta kiralık tamamlayan Saivet için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
    1. 10.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'un hedefi: haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN