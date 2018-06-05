Bursaspor yönetiminden Vali İzzettin Küçük'e ziyaret
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve yeni yönetim kurulu, Vali İzzettin Küçük'ü makamında ziyaret etti.
Vali Küçük, Heykel'deki tarihi valilik binasında gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada, şehrin ortak paydası olan Bursaspor'a yeni sezonda başarılar diledi.
Olağan genel kurulda seçilen yeni yönetim kuruluna da başarı dileklerini ileten Küçük, şunları söyledi:
"Spor ile yatıp spor ile kalkan ve futbolu bilen, bilinçli taraftar kitlesine sahip güzide bir kulüp olan Bursaspor'da zor bir görev üstlenen siz değerli arkadaşlarımı öncelikle kutluyorum. Kavga ve kısır tartışmalar ile belli bir noktaya varılamayacağını geçmiş yıllarda acı tecrübeler ile bu kulübe gönül verenler gördü. O yüzden artık birlik zamanı ve Bursa'nın değeri Bursaspor'u hak ettiği noktaya taşımak için destek olmak zamanı. Ben tekrardan yeni yönetimimizin nezdinde takımımıza başarılı, sakatlıkların olmadığı güzel bir sezon diliyorum."
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay da bugüne kadar Bursaspor'a gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı Vali Küçük'e teşekkürlerini sundu.
- 5.6.2018 22:48
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Bursaspor yönetiminden Vali İzzettin Küçük'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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