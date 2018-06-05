Bursaspor yönetiminden Vali İzzettin Küçük'e ziyaret – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    yönetiminden 'e ziyaret

    Bursaspor yönetiminden Vali İzzettin Küçük'e ziyaret

    Kulübü Başkanı ve yeni yönetim kurulu, 'ü makamında ziyaret etti.

    , Heykel'deki tarihi valilik binasında gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada, şehrin ortak paydası olan 'a yeni sezonda başarılar diledi.

    Olağan genel kurulda seçilen yeni yönetim kuruluna da başarı dileklerini ileten Küçük, şunları söyledi:

    "Spor ile yatıp spor ile kalkan ve futbolu bilen, bilinçli taraftar kitlesine sahip güzide bir kulüp olan Bursaspor'da zor bir görev üstlenen siz değerli arkadaşlarımı öncelikle kutluyorum. Kavga ve kısır tartışmalar ile belli bir noktaya varılamayacağını geçmiş yıllarda acı tecrübeler ile bu kulübe gönül verenler gördü. O yüzden artık birlik zamanı ve Bursa'nın değeri Bursaspor'u hak ettiği noktaya taşımak için destek olmak zamanı. Ben tekrardan yeni yönetimimizin nezdinde takımımıza başarılı, sakatlıkların olmadığı güzel bir sezon diliyorum."

    Bursaspor Kulübü Başkanı da bugüne kadar Bursaspor'a gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı Vali Küçük'e teşekkürlerini sundu.

    1. 5.6.2018 22:48
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