Bursaspor, Mustafa Er'e emanet – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Bursaspor, Mustafa Er'e emanet

    Yeşil-beyazlı yönetim kurulu, teknik direktör 'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından takımı, yardımcı antrenör Er'e teslim etti

    ekiplerinden 'da Fransız teknik direktör Paul 'in sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesinin ardından takım, yardımcı antrenör 'e teslim edildi.

    AA muhabinin aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı yönetim kurulu, takımın başına getirilecek teknik direktör konusunda bir görüşme gerçekleştirildi.

    Yapılan görüşmelerde, ligde kalan 6 hafta için takımın, Le Guen'in yardımcılığını yapan antrenör Er'e teslim edilmesi kararlaştırıldı.

    Yeşil-beyazlı yönetim, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek antrenman öncesi tesislere davet ettiği Er ile görüşerek kararı kendisine tebliğ etti.

    Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları çerçevesinde, bu akşam yapılacak antrenmanda, takımın başında Mustafa Er olacak.

    Öte yandan, Le Guen de bazı oyuncular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşıp 'nden ayrıldı.

    Mustafa Er, yeşil-beyazlı takımın geçen sezon 2-1 kazanarak, ligde kalmayı garantilediği son maç olan Trabzonspor karşılaşmasında, takımın başında teknik direktör olarak sahaya çıkmıştı. Er, Le Guen'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından yardımcı antrenör olarak görevini sürdürüyordu.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:12
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