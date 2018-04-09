Bursaspor’da Moussa Sow krizi – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’da krizi

    Bursaspor’da Moussa Sow krizi

    Fransız teknik adam ’in ‘İlk 11’e girecek durumda değil’ demesinin ardından 11’de şans verdiği yıldız isim Sow, maçında vasatı aşamadı. Aylık 160 bin Euro kazanan deneyimli oyuncu, eleştirilerin odak noktasında yer alıyor.

    'in 28. haftasında sahasında ile karşılaşan , rakibine tek golle mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Karşılaşmada yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolculara da büyük tepki gösterdi. Haftalardır performansıyla eleştirilen için Teknik Direktör Paul , hafta içi düzenlenen basın toplantısında ilk 11'e girecek durumda olmadığını açıklamıştı.

    OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI
    Le Guen, "Moussa'nın fiziksel ve genel durumu şu anda bizim için kriter değerlendirmesinde ilk 11'e girecek durumda değil" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, oyunda kaldığı 75 dakikada varlık gösteremedi. Yerini Kubilay Kanatsızkuş'a bırakan Sow, oyundan çıkarken ıslıklandı.

    AYLIK 160 BİN EURO KAZANIYOR
    Bursaspor yönetimi, devre arasında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'den 6 aylığına kiralanan Sow'a 5 aylık ödeme planıyla 800 bin Euro verileceği açıklanmıştı. Yeşil-beyazlı formayla 6 maçta 311 dakika sahada kalan Sow, gol ve asist üretemedi.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:17
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