Bursaspor’da Moussa Sow krizi
Fransız teknik adam Le Guen’in ‘İlk 11’e girecek durumda değil’ demesinin ardından 11’de şans verdiği yıldız isim Sow, Kasımpaşa maçında vasatı aşamadı. Aylık 160 bin Euro kazanan deneyimli oyuncu, eleştirilerin odak noktasında yer alıyor.
OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI
Le Guen, "Moussa'nın fiziksel ve genel durumu şu anda bizim için kriter değerlendirmesinde ilk 11'e girecek durumda değil" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, oyunda kaldığı 75 dakikada varlık gösteremedi. Yerini Kubilay Kanatsızkuş'a bırakan Sow, oyundan çıkarken ıslıklandı.
AYLIK 160 BİN EURO KAZANIYOR
Bursaspor yönetimi, devre arasında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'den 6 aylığına kiralanan Sow'a 5 aylık ödeme planıyla 800 bin Euro verileceği açıklanmıştı. Yeşil-beyazlı formayla 6 maçta 311 dakika sahada kalan Sow, gol ve asist üretemedi.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:17
-
İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 6
Yorum
kaya Ronalda iyi tamam da messi daha az maç oynamasına rağmen asistlerde ve kupalarda geçmiş gollerde de 1 yıl içinde kapatacak durumda. MESSİİİİ
-
Beşiktaş, Talisca'nın maaşına zam yapmaya hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
Kartalım Negredodan kat kat daha iyi. Buna verilecek para helaldir. Kaç maçtır bizim gol perdemizi talisca aralıyor. Alex gibi taşıyor bizi..
-
İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 6
Yorum
ahmet kısa istatistikler ortada. aralarında 2 futbol sezonu fark var. messi daha çok gol, asist, kupa kazanmı.
Bursaspor’da Moussa Sow krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.