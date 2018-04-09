Bursaspor düşme hattına yaklaştı
Ligde dün sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan ve kötü gidişatını sürdüren Bursaspor, geçen yıl olduğu gibi yeniden tehlike çemberinin içine girdi.
14 MAÇTA 2 GALİBİYET
Geçen sezon Trabzonspor'a karşı çıktığı son maçta aldığı 3 puanla ligde kalan yeşil-beyazlılar, sezon başındaki transferler ve Fransız çalıştırıcı Le Guen'in göreve gelmesiyle farklı bir kimliğe bürünmüştü. Ligin ilk 14 haftasında yalnızca 4 mağlubiyet alan Timsah, sonraki 14 maçlık periyotta ise adeta dibe vurdu. Son 14 maçta sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşayabilen yeşil-beyazlı ekip, 9 maçta ise rakiplerinden puan alamadı.
Bursaspor'un kalan 6 haftada oynayacağı maçlar şöyle:
Göztepe - Bursaspor
Karabükspor - Bursaspor
Bursaspor - Konyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Bursaspor - Trabzonspor
Gençlerbirliği - Bursaspor
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:36
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Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'
Toplam 3
Yorum
troy fener ne kadar şanslı mesela merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle ceza almıyor, çünkü maça seyirci gelmiyor :))
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Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim
Toplam 5
Yorum
fatih kör fatih kardeş bi doktora gir gözlükşart sana
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Galatasaray'da kart sınırındaki futbolcular
Toplam 4
Yorum
luısao tercüme edermisin
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