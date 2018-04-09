Bursaspor düşme hattına yaklaştı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    düşme hattına yaklaştı

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> düşme hattına yaklaştı

    Ligde dün sahasında karşılaştığı 'ya 1-0 mağlup olan ve kötü gidişatını sürdüren , geçen yıl olduğu gibi yeniden tehlike çemberinin içine girdi.

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında dün sahasında ile karşılaşan , sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kötü gidişatını sürdüren yeşil-beyazlılar, geçen yıl olduğu gibi yeniden tehlike çemberinin içine girdi. Ligde çıktığı son 14 maçta yalnızca 2 kez galibiyet sevinci yaşayabilen Timsah'ın düşme potasında yer alan Osmanlıspor ile arasında 5 puan fark bulunuyor.

    14 MAÇTA 2 GALİBİYET
    Geçen sezon 'a karşı çıktığı son maçta aldığı 3 puanla ligde kalan yeşil-beyazlılar, sezon başındaki transferler ve Fransız çalıştırıcı Le Guen'in göreve gelmesiyle farklı bir kimliğe bürünmüştü. Ligin ilk 14 haftasında yalnızca 4 mağlubiyet alan Timsah, sonraki 14 maçlık periyotta ise adeta dibe vurdu. Son 14 maçta sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşayabilen yeşil-beyazlı ekip, 9 maçta ise rakiplerinden puan alamadı.

    'un kalan 6 haftada oynayacağı maçlar şöyle:
    - Bursaspor
    Karabükspor - Bursaspor
    Bursaspor - Konyaspor
    Fenerbahçe - Bursaspor
    Bursaspor -
    Gençlerbirliği - Bursaspor

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:36
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