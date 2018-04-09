Bursaspor dibe vurdu

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olan ve üst üste ikinci yenilgisini alan Bursaspor, sezonun ikinci yarısında ise adeta dibe vurdu. İkinci yarıda 11 maçı geride bırakan yeşil beyazlılar, bu maçların sadece 2'sini kazanabilirken, 7 mücadelede ise sahadan yenilgi ile ayrıldı. Böylelikle yalnızca 8 puan toplayabilen Bursaspor, ligin en alt sırasına demirleyen Kardemir Karabükspor'un ardından ikinci yarının en kötü takımı oldu.



GOL SORUNU DA ÇEKİYOR

Teknik direktör Paul Le Guen, Kasımpaşa maçı sonrasında oyunlarını skora çeviremediklerini ifade ederken, ikinci yarıdaki 11 maçında Bursaspor yalnızca 6 kez gol sevinci yaşadı. Kardemir Karabükspor, 5 gol atarken yeşil beyazlılar bu alanda da Karadeniz temsilcisinin ardından ligin ikinci yarısında açık ara en kötü takım oldu.



DİREKT RAKİPLERİNİ YENEMEDİ

Kümede kalma mücadelesinin doruğa ulaştığı şu haftalarda ise Bursaspor, bu alanda direkt rakipleri olan takımlara karşı da kazanamadı. Osmanlıspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1, Antalyaspor'a 2-0, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 ve son olarak Kasımpaşa'ya da 1-0 kaybeden Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaştığı maçtan da golsüz eşitlikle ayrıldı. Buna karşın puan cetvelinde yeşil beyazlıların altında yer alan ekipler ise puanları toplarken, Bursaspor'un küme düşme hattı ile arasında yalnızca 5 puan bulunuyor.