Bakambu'dan manidar Bursaspor paylaşımı! – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Bakambu'dan manidar paylaşımı!

    Bakambu'dan manidar <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> paylaşımı!

    'un eski golcüsü Cedric Bakambu'nun, Yeşil Beyazlı ekibin maçı sırasında attığı mesajı gündem yarattı.

    'in 28'inci haftasında , sahasında 'yı konuk etti. Ligin 2. yarısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Bursa ekibi yine bir lig maçından mağlubiyet ile ayrıldı.

    Maç oynandığı sırada 'un eski golcüsü Bakambu'dan olay bir mesaj attı.

    Fransız futbolcu, Twitter'dan, "Naber Bursa?" mesajını gönderdi ve bir anda sosyal medyada gündem oldu.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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