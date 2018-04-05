Bursaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'da hazırlıkları

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> hazırlıkları

    'da maçının hazırlıkları devam ederken, sağ ayak bileğinden sakatlık yaşayan genç oyuncu 'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    'da maçının hazırlıkları devam ederken, sağ ayak bileğinden sakatlık yaşayan genç oyuncu 'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    'in 28'inci haftasında 'yı sahasında ağırlayacak olan , çalışmalarına 'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Isınma koşularıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan kontrol pas çalışmasıyla sürerken, yeşil beyazlı ekip son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Gribal enfeksiyon hastalığı sebebiyle Yusuf Erdoğan idmanda yer almadı. Sakatlığı süren John Bostock ise takımdan ayrı çalıştı.

    Devre arasında takıma dahil olan ancak forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu ise dünkü antrenmanın basına kapalı olan bölümde sağ ayak bileğinden sakatlık yaşadı. Yapılan kontroller sonrasında Alper Ademoğlu'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bursaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:18
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