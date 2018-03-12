Bursaspor'un hayal kırıklığı Sow
Bursaspor’dan 5 ay boyunca aylık 160 bin Euro kazanacak olan Senegalli yıldız Moussa Sow, çıktığı 5 resmi maçta da hiçbir varlık gösteremeyerek hayal kırıklığı yaşattı.
AYLIĞI 160 BİN EURO
Bursaspor, yıldız ismi kadrosuna katmak için 6 aylığına 800 bin Euro için el sıkışmıştı. Kulübüne kiralama bedeli vermeyen yeşil-beyazlı idareciler, Sow'a ise aylık 160 bin Euro'dan 5 ay boyunca ödeme yapacak.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:02
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Toplam 9
Yorum
Cenk Futbolumuzun neden yerinde saydığı,zaman zaman geri gitmesi çok normal değilmi bu TFF Başkanıyla,hakemlerle,idareci ve futbolcularla
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Bir destan daha yazdı
Toplam 9
Yorum
Dost Gsli dostlar geçmişinize sıkı sıkı sarılın ve unutmayın zira geleceğiniz bayağı bir süre karanlık gözüküyor
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Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Toplam 1
Yorum
ŞAMPİYON AÇIN YOLU ŞAMPİYON GS GELİYOOOO
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