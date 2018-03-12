Bursaspor'un hayal kırıklığı Sow – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    'un hayal kırıklığı Sow

    Bursaspor'un hayal kırıklığı Sow

    ’dan 5 ay boyunca aylık 160 bin Euro kazanacak olan Senegalli yıldız , çıktığı 5 resmi maçta da hiçbir varlık gösteremeyerek hayal kırıklığı yaşattı.

    Yeşil-beyazlı takımın devre arası transfer döneminde Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'den 6 aylığına kadrosuna kattığı golcü oyuncu , camiada heyecan uyandırmıştı. Gol yollarına çare olması için alınan 32 yaşındaki futbolcu, ligde ve maçları da dahil olmak üzere 4 müsabakada sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Ligde 4, kupada ise 1 olmak üzere toplam 5 resmi maça çıkan Sow, sahada kaldığı 237 dakikada hiçbir varlık gösteremedi.

    AYLIĞI 160 BİN EURO
    , yıldız ismi kadrosuna katmak için 6 aylığına 800 bin Euro için el sıkışmıştı. Kulübüne kiralama bedeli vermeyen yeşil-beyazlı idareciler, Sow'a ise aylık 160 bin Euro'dan 5 ay boyunca ödeme yapacak.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:02
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