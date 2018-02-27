Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

    Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cuma günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan, topla koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda kontrol pas çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

    Yeşil-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan koşu yaparken, Badu'nun tedavisine devam edildi. , yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:00
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