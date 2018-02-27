Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cuma günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan, topla koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda kontrol pas çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Sercan Yıldırım koşu yaparken, Badu'nun tedavisine devam edildi. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:00
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Rodallega, Beşiktaş'ı boş geçmiyor
Toplam 1
Yorum
Boş geçmeyiz Rodallega bir atarsa biz üç atarız 2 atarsa biz altı atarız hesabı ona göre yapsınlar
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 36
Yorum
sam Bence 3 hafta sonra evinde tv izlersin gider çapina gore bir takim çalistirirsin bulursan Alanya olabilir tam sana gore
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Vagner Love’a TEPKİ
Toplam 19
Yorum
Boş Transfer Vagner Efendi seni almakla hatamı ettik .Bence hata ettik Mahalle futbolcusundan farkın yok Şunu iyibil burası Beşiktaş Kadıköy karşıda kald
Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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