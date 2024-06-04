Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA📌 | 4 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA📌 | 4 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 4 Haziran Salı 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 08:40 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 09:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA📌 | 4 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 4 HAZİRAN | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 4 Haziran Salı son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

4 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2024.06.04 04:30:57 3.3 GURCISTAN

2024.06.04 01:03:42 5.0 GURCISTAN

2024.06.03 17:02:50 3.4 TUTLU-OLTU (ERZURUM)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

Kartal'ın prensiydi! O yıldız şimdi Arabistan yolcusu
Zaha G.Saray'a veda ediyor! Yeni takımı...
DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fatih Terim için olay iddia: Süper Lig devine imzayı atabilir
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine'de!
Krunic'te dikiş tutmadı! Mourinho'nun gözdesi geliyor
Abdülkerim'e sürpriz teklif! Körfez'den talip çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EKPSS kura geç başvuru ekranı 2024 | ÖSYM EKPSS kura geç başvuru ücreti ne kadar?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Haziran bugün kimin maçı var? 08:18
Ünlü gazeteciden Icardi için flaş iddia! Ünlü gazeteciden Icardi için flaş iddia! 01:40
Ünlü gazeteciden Icardi için flaş iddia! Ünlü gazeteciden Icardi için flaş iddia! 01:39
Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama: Mourinho'nun maaşı... Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama: Mourinho'nun maaşı... 23:48
Ümit Milliler hazırlık maçında İskoçya'yı devirdi Ümit Milliler hazırlık maçında İskoçya'yı devirdi 23:48
Tarihi gelir kapıda! 5 isim için 100 milyon Euro... Tarihi gelir kapıda! 5 isim için 100 milyon Euro... 23:48
Daha Eski
Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar Mourinho'dan 3 bomba transfer! İşte o yıldızlar 23:48
Cimbom'un yıldız ismi takımdan yolcu! Cimbom'un yıldız ismi takımdan yolcu! 23:48
Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 16 ayrılık birden Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 16 ayrılık birden 23:48
Mourinho: Eğer Aziz Yıldırım seçilirse... Mourinho: Eğer Aziz Yıldırım seçilirse... 23:47
Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek 2 transfer! Yıldırım'dan dengeleri değiştirecek 2 transfer! 23:47
Mourinho'dan flaş transfer sözleri! Mourinho'dan flaş transfer sözleri! 23:47