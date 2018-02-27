Le Guen, Özlüce'de kapıları kapattı – Fotomaç – 27 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    , Özlüce'de kapıları kapattı

    Le Guen, Özlüce'de kapıları kapattı

    Bursaspor'da cuma günü oynanacak Kayserispor maçına kadar yapılacak antrenmanlar basına kapatıldı. Sarı-kırmızılı ekibe karşı oynanacak maçta alınacak sonuç Teknik Direktör 'in kaderini belirleyecek.

    Süper Lig'de son aldığı 5-0'lık Galatasaray mağlubiyeti ile birlikte galibiyet hasretini 9 maça çıkaran yeşil-beyazlılarda, eleştirilerin odak noktasında yer alan Teknik Direktör Paul ile devam kararı alınmıştı. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından alınan bu kararda futbolcuların ortak görüşünün de etkili olduğu bildirildi. Yeşil-beyazlı oyuncuların Fransız çalıştırıcı ile devam edilmesi yönünde görüş birliğine vardıkları ve bunu da yönetime aktardıkları öğrenildi.

    ÖZLÜCE'DE KAPILAR KAPANDI
    Daha önce bugün saat 16.00'da basına açık olarak yapılacağı duyurulan antrenman basına kapatıldı. Cuma günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da maç gününe kadar tüm idmanlar basına kapalı olarak yapılacak. Le Guen'in maçlardan iki gün önce haftalık olarak düzenlediği basın toplantısı için de henüz bir duyuru yapılmadı.

    LE GUEN'İN KADER MAÇI
    Teknik Direktör Paul Le Guen'in Kayserispor karşısında da kötü sonuç alınması halinde takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Le Guen, Özlüce'de kapıları kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN