Le Guen, Özlüce'de kapıları kapattı
Bursaspor'da cuma günü oynanacak Kayserispor maçına kadar yapılacak antrenmanlar basına kapatıldı. Sarı-kırmızılı ekibe karşı oynanacak maçta alınacak sonuç Teknik Direktör Le Guen'in kaderini belirleyecek.
ÖZLÜCE'DE KAPILAR KAPANDI
Daha önce bugün saat 16.00'da basına açık olarak yapılacağı duyurulan antrenman basına kapatıldı. Cuma günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da maç gününe kadar tüm idmanlar basına kapalı olarak yapılacak. Le Guen'in maçlardan iki gün önce haftalık olarak düzenlediği basın toplantısı için de henüz bir duyuru yapılmadı.
LE GUEN'İN KADER MAÇI
Teknik Direktör Paul Le Guen'in Kayserispor karşısında da kötü sonuç alınması halinde takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:00
-
Alper Potuk tepkisi
Toplam 4
Yorum
UZMAN DR BEKLER SARIKARTLI OLDUGU İÇİN VE Q7 DEHER AN KENDİNİ ATMAYA MEYİLLİ, DOKUNULMAZLIGI OLDUGU İÇİN TAKIM MAHKUM OYNADISICAK TEMASTAN KAÇINILDI
-
Alper Potuk tepkisi
Toplam 4
Yorum
UZMAN DR BEKLER SARIKARTLI OLDUGU İÇİN VE Q7 DEHER AN KENDİNİ ATMAYA MEYİLLİ, DOKUNULMAZLIGI OLDUGU İÇİN TAKIM MAHKUM OYNADISICAK TEMASTAN KAÇINILDI
-
Trezaguet Cimbom'a
Toplam 12
Yorum
muhittin öyle beleşe alamazsın,Beşiktaş'a gelsin 5 milyon Euro!
Le Guen, Özlüce'de kapıları kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.