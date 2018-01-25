Afrikalı Timsah
Nijeryalı savunmacıyla 2.5 yıllık imza atıldı. 25 yaşındaki milli yıldız, “Avrupa yolunda takıma yardımcı olmak için hatta Şampiyonlar Ligi’nde olabilmek için buraya geldim” dedi
Bursaspor'daTeknik Direktör Paul Le Guen'in 'joker' diye tanımladığı Abdullahi Shehu, Timsah'a imzayı attı. G.Kıbrıs'ın A.Famagusta takımından 200 bin Euro bonservisle alınan 25 yaşındaki savunmacı, 2.5 yıllık sözleşmenin altına imza attı. 25 numaralı formayı giyecek Shehu'yla sezon sonuna kadar 200, 2018-19'da 400 ve 2019- 20'de 425 bin Euro'ya anlaşıldı.
3 MEVKİDE DE OYNUYOR
Timsah'ta Ekong ve Agu'nun Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve 16 kez milli formayı giyen 1.81 boyundaki Shehu, ön libero, sağ bek ve stoper mevkilerinde oynayabiliyor. Yeşil-beyazlılar'da bu sezon Afrika patentli 10. futbolcu olan genç yıldız imza töreninde, "Umarım büyük başarılar elde edebiliriz. Avrupa yolunda takıma yardımcı olmak için hatta Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek için buraya geldim" ifadelerini kullandı.
Sağ bek orta saha stoper mevkilerinde daha önce oynadığını vurgulayan Shehu, "Le Guen'in uygun gördüğü yerde oynamaya hazırım. Hücuma katkı verebilmeyi severim. Hoca benden hücuma daha çok katkı vermemi isterse veririm" diye konuştu.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
3 MEVKİDE DE OYNUYOR
Timsah'ta Ekong ve Agu'nun Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve 16 kez milli formayı giyen 1.81 boyundaki Shehu, ön libero, sağ bek ve stoper mevkilerinde oynayabiliyor. Yeşil-beyazlılar'da bu sezon Afrika patentli 10. futbolcu olan genç yıldız imza töreninde, "Umarım büyük başarılar elde edebiliriz. Avrupa yolunda takıma yardımcı olmak için hatta Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek için buraya geldim" ifadelerini kullandı.
Sağ bek orta saha stoper mevkilerinde daha önce oynadığını vurgulayan Shehu, "Le Guen'in uygun gördüğü yerde oynamaya hazırım. Hücuma katkı verebilmeyi severim. Hoca benden hücuma daha çok katkı vermemi isterse veririm" diye konuştu.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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