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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Bursaspor galip geldi ama...

    Bursaspor galip geldi ama...

    Bursaspor, gergin geçen hazırlık maçında Skenderbeu'yu , ve 'nun golleriyle 3-0 yendi.

    Antalya kampının 5'inci gününde Bursaspor, ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Skenderbeu ile kamp yaptığı otelin sahasında karşılaştı. Oldukça sert geçen mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken, fauller sonrası oyun sık sık durdu. İkinci yarıda ise kampın yıldızı sahne aldı. Yeşil beyazlı ekibin genç oyuncusu, 51'inci dakikada hızla takımını atağa çıkarırken, uzun süre top sürmesinin ardından kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelerle buluşturdu.

    TANSİYON YÜKSELDİ
    80'inci dakikada ise Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ederken, saha karıştı. İkili mücadele sonrasında Bursasporlu ile Skenderbeu'dan Nimaga Bacary tartışırken birbirlerine fiziksel müdahalede bulundular. Yaşanan gerilim sonrası oyun kısa süre durarken, iki takım oyuncuları da sahanın kenarında toplandı. Skenderbeu'den Beneyam ile Bursasporlu de kısa süreli bir tartışma yaşarken, kaleci de bu tartışmaya dahil oldu. Ardından kısa süre duran oyun, yaşanan gerginliğin sona ermesiyle devam etti.

    JIRES GOLLE DÖNDÜ
    89'uncu dakikada , hızla gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın asistinde ikinci golü kaydederken, maçın uzatma anlarında ise , rakip kalecinin formasından çekmesi sonrasında ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken, beyaz noktanın başına geçen Jires Kembo, topu ağlara gönderirken Bursaspor da maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    KAPTANLIK 3 KEZ EL DEĞİŞTİRDİ
    Yeşil beyazlı ekipte Yusuf Erdoğan ise maçın yıldızı oldu. İlk golü kaydeden, ikinci golün de asistini yapan Yusuf Erdoğan, Altınordu maçında da gol atmıştı. Ayrıca kampa yeni katılan Aziz Behich ile uzun süredir sakat olan ve sahalardan ayrı kalan Jires Kembo da oyuna ikinci yarıda dahil oldu. Maça Batalla, kaptan olarak çıkarken devre arasında oyundan alınmasının ardından kaptan pazubandını Titi taktı. Titi de oyundan çıkınca kaptanlık pazubandı Aziz Behich'e geçti. Bursaspor'un ikinci kaptanı kaleci Harun Tekin ise maçta oynamadı.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:38
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