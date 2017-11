Jorquera:“En güçlü ekip Galatasaray”

GUEN

Bursaspor'un 2015-2016 sezonu başında İtalya Serie A takımlarından Parma'dan 3 yıllığına kadrosuna kattığı Şilili oyuncu Cristobal Jorquera 'nın, kontratının son yılını geçirdiği yeşil-beyazlı kulüpten sezon başında ayrılması gündeme gelmişti. Adı Sivasspor ile anılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Teknik Direktör Le Guen 'in isteği üzerine takımda kalırken, bu sezon geride kalan 11 karşılaşmanın 8'inde forma şansı buldu. Yalnızca 2 kez ilk 11'de görev alan deneyimli oyuncu, Le Guen'in yedek kulübesinden en çok forma şansı verdiği isimlerin de başında geldi. 6 karşılaşmada Fransız çalıştırıcı tarafından yedekler arasından oyuna dahil edilen Jorquera, kulübede beklemenin hoşuna gitmediğini ancak takıma her zaman pozitif yaklaşmaya çalıştığını söyledi.Açıklamalarda bulunan Jorquera, "Şu ana kadar iyi işler yaptık ve iyi sonuçlar alabildik. Umarım en azından yılın sonuna kadar böyle devam eder. Daha sonra da ikinci yarının hazırlıklarını yapmaya başlayacağız. Kulübede beklemek hoşuma giden bir şey değil. Her zaman pozitif bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorum takımıma. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Şu anda takımım için yine elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.Fransız teknik adam Paul Le Guen ile sadece takımın başına geldiğinde bir görüşmesinin olduğunu aktaran Şilili oyuncu, "Onun haricinde bir görüşme şansı bulamadım. Çok çalışkan bir hoca. Aldığı sonuçlarla birlikte bu herkesin görebileceği bir şey. İyi çalışan bir hoca olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.Taraftar desteğinin devam etmesini beklediklerini dile getiren Jorquera, "Bizim taraftar desteğine sadece işler iyi gittiğinde ihtiyacımız yok. Asıl işler çok zor olduğu zaman onların bizi desteklediğini hissetmeye ihtiyacımız oluyor. Umarım böyle devam eder ve işler iyi gitmediğinde de bu destek bizimle olur" ifadelerini kullandı.Bu sene ligin rekabetçi olduğunu ifade eden Cristobal Jorquera, sözlerini şöyle sürdürdü:"Doğruyu söylemek gerekirse burada oynadığım her sezon bunu görmüştüm. Belki lig hak ettiği tanınırlığa ve popülerliğe sahip değil ama burada çok büyük isimler var. O isimler de kalite koyuyor ortaya ve bu da ligin gelişmesi ve daha fazla tanınması açısından önemli bir şey."Süper Lig'de Başakşehir ve Beşiktaş'ın oyun tarzlarının çok hoşuna gittiğini ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, şu ana kadarki en güçlü ekibin de Galatasaray olduğunu belirtti.Bursaspor'da sözleşmesindeki son senesini geçirdiğini hatırlatan Jorquera, "Sözleşmemin sonuna kadar elimden gelenin en iyisini vermeye devam edeceğim. Benim burada kötü bir oyuncu olduğumu söyleyebilirler ama sözleşmem boyunca hiçbir zaman profesyonellik dışı bir şey yaptığımı söyleyemezler. Bu ülkeye minnettarım ve burada mutluyum. Kontratım bittikten sonra bakacağız. Burada devam etme durumum olursa devam ederim. Yoksa da başka ufukları tecrübe etmeye çalışabilirim" dedi.Altyapıdan gelen Kubilay Kanatsızkuş ve Ertuğrul Ersoy'un yetenekli oyuncular olduğunu belirten Şilili oyuncu, "Son zamanlarda daha fazla göz önünde olma başarısını yakaladılar. Onun dışında şu anda A takımla çalışmayan ama iyi çalıştığını gördüğüm gençler de var. Umarım onlar bu çalışmalarına devam ederler ve ileride A takıma da yardımcı olabilirler" şeklinde konuştu.Hafta sonu karşılaşacakları Göztepe maçını da değerlendiren Jorquera, "Dikkatli olmalıyız. Bu maça iyi hazırlanmalıyız. Bence takım olarak birlikte oynamayı başarırsak, birlikte iyi şeyler yaparsak galip gelmeyi başarabileceğimiz bir maç" şeklinde konutu.Bursaspor kariyerinde en çok üzüldüğü ve sevindiği dönemlerin sorulması üzerine deneyimli oyuncu, şu yanıtı verdi:"En üzücü an olarak burada geçirdiğim ilk 6 ayı söyleyebilirim. O dönem takım çok iyi gitmiyordu ama sanki bana kişisel bir tavır varmış gibi hissetmiştim. Bunda haksızlık olduğunu düşünüyordum ama her zaman da oyunumla bunu tersine çevirebileceğimi biliyordum. Sonuçta da böyle oldu. En mutlu an olarak da belki düşmemeye oynamak çok gurur duyduğum bir şey değil ama Trabzonspor maçında galip gelmemizi söyleyebilirim. O maç takımın hak etmediği bir noktadan kurtulmak için aldığı güzel bir nefes olmuştu."