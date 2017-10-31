Bursaspor'un yüzü 'evinde' gülüyor

Süper Lig'de Bursaspor, sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek iç sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu sezon ligde topladığı 16 puanın 12'sine evindeki karşılaşmalarda ulaşan yeşil beyazlı ekip, iç sahadaki performansıyla öne çıktı. 7 sezon aradan sonra ligde evinde oynadığı ilk 5 maçlık dilimde en fazla puana ulaştığı dönemini geçiren Bursaspor, böylelikle Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladığı 2009-10 sezonundaki iç saha performansını tekrarladı. Yeşil beyazlı ekip, söz konusu sezon ligde iç sahadaki ilk 5 maçında bugünkü gibi 12 puan toplamıştı. Bursaspor, evinde attığı gollerle de dikkat çekti. 5 maçta rakip fileleri 14 kez havalandıran yeşil beyazlı ekip, 18 takım içerisinde iç sahada en fazla gol sevinci yaşayan takım konumunda yer alıyor. Bursaspor'u evindeki 5 maç sonunda 12'şer gol atan Galatasaray ve Fenerbahçe takip ediyor.



LİGDE SON 19 SEZONUN EN GOLCÜ EKİBİ

Yeşil beyazlı ekip ayrıca, bu sezon iç sahadaki golcü yönüyle ligde 19 sezonluk aranın ardından bir ilki yaşadı. Bursaspor, attığı 14 golle 19 sezon sonra evindeki ilk 5 maçta en golcü dönemini geçirdi. Yeşil beyazlı ekip, son olarak 1995-96 sezonunda evindeki ilk 5 maçında 20 gole ulaşmıştı. Bursaspor, o dönem sahasında Ankaragücü'nü 8-0, Vanspor'u ise 5-0 mağlup etmişti. 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında ise yeşil beyazlı ekip bir alt ligde mücadele etmişti.