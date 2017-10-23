 Bursaspor'da izin günü – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Bursaspor'da izin günü

    Bursaspor'da izin günü

    Süper Lig'de dün deplasmanından 1 puanla dönen Bursaspor’da, Teknik Direktör Paul Le Guen oyuncularına 1 gün izin verdi.

    Günü izinli olarak geçirecek olan yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Ziraat 4. Tur mücadelesinde karşılaşacağı Yeni Altındağ maçının hazırlıklarına başlayacak. 26 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşma için çarşamba günü öğle saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından ise karayolu ile Ankara'ya gidecek olan kafile, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:51
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