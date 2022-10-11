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TFF’de gizli bir el var!

Beşiktaş kulübü, dün yayınladığı bildiride “TFF içerisindeki gizli bir el, bazı yöneticileri telefonla arayarak ‘VAR hakemleri sabote mi ediyor?’ diyerek, koltuğun ağırlığına yakışmayan söylemlerde bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Bugünkü Fotomaç Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
TFF’de gizli bir el var!

Beşiktaş kulübü, dün TFF ve VAR hakkında yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türk futbolundaki kaos, mevcut TFF'nin göz ardı etmesine rağmen maalesef her geçen hafta daha vahim boyutlara ulaşmaktadır. Futbolumuzu adil ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yönetmesi gereken TFF'deki bazı etkili ve yetkili isimlerin asli görevlerini unutup bu kaosun bir parçası haline geliyor olmaları ise yarınlar için bizi fazlasıyla endişelendirmektedir.

ÇARPITILMIŞ

TFF'nin bazı yöneticileri üzerlerine vazife olmayan konularda hem de çarpıtılmış bilgilerle federasyon bünyesindeki yetkilileri etkileri altına almaya çalışmaktadırlar. Bitexen Giresunspor maçında rakibimizin golü VAR müdahalesi ile son derece doğru bir kararla iptal edilmesine rağmen TFF içerisindeki gizli bir el maçın ardından bazı yöneticileri telefonla arayarak "VAR hakemleri sabote mi ediyor" diyerek, hem kural bilmezliğini ortaya koymuş hem de oturduğu koltuğun ağırlığına yakışmayan söylemlerde bulunmuştur.

İSMİ BİZDE SAKLI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan bir isim; tüm kulüplerimize eşit mesafede yaklaşmalı, adil olmalıdır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamalı, kuralı bilmiyorsa bir bilenden öğrenmelidir. Kamuoyunun dikkatini çekmek zorunda kaldığımız, detayları Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısında yer alan konu hakkında TFF'nin ne gibi bir tavır takınacağını da merak ve takip ediyoruz. Bakalım; bu hassas olayın üzeri mi kapatılacak, ismi bizde saklı yönetici için gereği mi yapılacak?

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