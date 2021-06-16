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şampiyonu Sudenur Su'nun ilginç hikayesi

'da arkadaşları tarafından dövüldükten sonra ailesinin kendisini savunabilmesi için 'ye yönlendirdiği Sudenur Su, şampiyonu oldu. Genç sporcu yaptığı açıklamada, "Oturduğumuz apartmanda 5-6 kız arkadaşım beni dövdü. Sonrasında kendimi savunmam için ailemin isteği üzerine spora başladım. 3 yıldır muaythai yapıyorum. İlk defa katıldığım 'nda birinci oldum. 'na katılmaya hak kazandım. Şampiyonada altın madalya kazanmak istiyorum" dedi.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:24
Muaythai şampiyonu Sudenur Su'nun ilginç hikayesi

'da arkadaşları tarafından dövüldükten sonra ailesinin kendisini savunabilmesi ve dövüşü spor branşı olarak öğrenmesi amacıyla 'ye yönlendirdiği Sudenur Su (17), şampiyonu oldu, 'na katılmaya hak kazandı.

Antalya'da yaşayan Sudenur Su, 6 yıl önce oturduğu apartmandaki arkadaşları tarafından dövüldü. Bunun üzerine Sudenur ailesi tarafından kendisini savunabilmesi için spora yönlendirildi. Önce karate yapan Sudenur, ardından muaythai'ye başladı. 'nda 3 yıldır antrenör yönetiminde muaythai antrenmanları yapan Sudenur, 3 Haziran'da 'da düzenlenen 'nda üstgençler 60 kiloda altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonu unvanıyla milli takıma seçilen Sudenur, aralıkta 'da yapılacak 'na katılmaya hakkı kazandı.

Milli formayı giymenin gururuyla her gün antrenörü Yasin Urlu ile çalışan Sudenur Su, uzun yıllar başarılı olmayı istediğini söyledi. Türkiye şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Sudenur, yaptığı açıklamada, "Oturduğumuz apartmanda 5-6 kız arkadaşım beni dövdü. Sonrasında kendimi savunmam için ailemin isteği üzerine spora başladım. 3 yıldır muaythai yapıyorum. İlk defa katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Şampiyonada altın madalya kazanmak istiyorum" dedi.

Muaythai'ye başlayıp madalya kazandığında kimsenin kendisine inanmadığını aktaran Sudenur, "Ben başardım. Bu spor benim için yaşam felsefesi oldu, dövüşmek anlamı taşımıyor. Sakatlığım oluyor, zor bir spor ama yaşadığım gurur hepsinin acısını unutturuyor" diye konuştu.

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