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14 Nisan 2020, Salı
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Fury'den 5 bin TL'lik sipariş

Fury'den 5 bin TL'lik sipariş

Ünlü boksör karantina günlerinde geniş ailesi için pizza partisi düzenledi. Fury tam 5 bin TL’lik pizza sipariş etti.

Corona virüsü sebebiyle tüm dünya "Evde Kal" çağrılarına uyuyor. Dünyaca ünlü boksör de virüsle temas etmemek için malikhanesinden dışarı adımını atmıyor. Fury önceki gün ailesine pizza partisi verdi. Eşi ve 5 çocuğunun yanı sıra Paris Fury'nin ebeveynleriyle birlikte 9 kişilik karantinanın siparişi de bir hayli yüklü oldu. Tyson Fury toplamda 87 parça ürün için 5 bin TL para ödedi. 31 yaşındaki boksörün siparişleri alırken sosyal mesafeye dikkat etmesi de gözlerden kaçmadı. Fury kuryeden 2 metre uzakta durarak siparişlerini teslim aldı. Pizza kuryesi bu teslimden iyi para kazandı. 900 TL bahşiş aldı.
  1. 14.4.2020
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