  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Bisiklet 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun rotası ve tarihleri açıklandı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun rotası ve tarihleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), 2025 yılında 27 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 15:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun rotası ve tarihleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60. yılında 27 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Tur, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek. Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan turun toplam 1.153 kilometrelik parkuru, 8 günde toplam 15.898 metre tırmanış içerecek.

Marmaris - Akyaka etabının sona ereceği 'Kıran' tırmanışı ve 'Aydın' ilk kez etap finişine ev sahipliği yapacak. Marmaris-Akyaka etabı 'Kraliçe Etap' olacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. yıl parkuru şöyle:

1. Etap: 27 Nisan Pazar / Antalya - Antalya (132 km)

2. Etap: 28 Nisan Pazartesi / Kemer - Kalkan (167.4 km)

3. Etap: 29 Nisan Salı / Fethiye - Marmaris (175.9 km)

4. Etap: 30 Nisan Çarşamba / Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)

5. Etap: 1 Mayıs Perşembe / Marmaris - Aydın (151 km)

6. Etap: 2 Mayıs Cuma / Kuşadası - Selçuk (Meryemana) (161.4 km)

7. Etap: 3 Mayıs Cumartesi / Selçuk - Çeşme (144.2 km)

8. Etap: 4 Mayıs Pazar / Çeşme - İzmir (105.7 km)

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'a İspanyol sağ bek! R. Madrid de peşinde
DİĞER
Son Bilet filminin yıldızı Halil İbrahim Ceyhan’dan itiraflar: Özel hayatım kırmızı çizgimdir!
Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
G.Saray'ın vedası Hollanda basınının gündeminde!
G.Saray'da flaş ayrılık! AZ Alkmaar maçı sonrası bileti kesildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu 14:34
G.Saray'a İspanyol sağ bek! R. Madrid de peşinde G.Saray'a İspanyol sağ bek! R. Madrid de peşinde 14:28
Trabzonspor'da Folcarelli sakatlandı! Trabzonspor'da Folcarelli sakatlandı! 13:55
Leicester City-Brentford maçı ne zaman? Leicester City-Brentford maçı ne zaman? 13:13
İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları 12:53
Denizlispor'un tesislerinde doğalgaz kesildi! Denizlispor'un tesislerinde doğalgaz kesildi! 12:48
Daha Eski
Torreira'dan AZ Alkmaar maçı sonrası açıklama! Torreira'dan AZ Alkmaar maçı sonrası açıklama! 12:33
PFDK'den Arda Turan açıklaması! PFDK'den Arda Turan açıklaması! 12:30
PFDK'den 8 kulübe para cezası PFDK'den 8 kulübe para cezası 12:26
Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu! Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu! 12:17
Cham'dan Trabzonspor sözleri! "Dünyanın her tarafında..." Cham'dan Trabzonspor sözleri! "Dünyanın her tarafında..." 12:14
Manisa FK-Geosis Boluspor maçı ne zaman? Manisa FK-Geosis Boluspor maçı ne zaman? 12:13