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Nieri kaza yaptı

58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Bodrum-Selçuk etabında üzücü bir olay yaşandı. Etabın bitimine 13 kilometre kala Alessio Nieri, bariyerleri aşarak araziye düştü. Yarışa devam edemeyen ve bilinci açık olan İtalyan bisikletçi, tedavisi için İzmir'deki hastaneye sevk edildi.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Nieri kaza yaptı
58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Bodrum-Selçuk etabında üzücü bir olay yaşandı. Etabın bitimine 13 kilometre kala Alessio Nieri, bariyerleri aşarak araziye düştü. Yarışa devam edemeyen ve bilinci açık olan İtalyan bisikletçi, tedavisi için İzmir'deki hastaneye sevk edildi. Etabı ise 4.46.34'lük derecesiyle Monakolu Langellotti, 1'inci bitirdi.
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