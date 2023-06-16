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İsviçre Bisiklet Turu'nda kaza yapan Gino Mader hayatını kaybetti

Son dakika spor haberleri... İsviçre Bisiklet Turu'nda Bahreyn Victorious takımı adına yarışan Gino Mader, 5. etapta yaptığı kaza sonrası yaşamını yitirdi.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 16:43
İsviçre Bisiklet Turu'nda kaza yapan Gino Mader hayatını kaybetti

İsviçre Bisiklet Turu'nda Bahreyn Victorious takımı adına yarışan Gino Mader, 5. etapta yaptığı kaza sonrası 26 yaşında hayatını kaybetti.

Bahreyn Victorious takımının internet sitesinde yer alan açıklamada, turun dün gerçekleştirilen 5. etabında yaptığı kazanın ardından ağır yaralanan İsviçreli bisikletçi Mader'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Albula Dağ Geçidi'ndeki yüksek hızlı iniş sırasında kaza yapan Mader, hareketsiz şekilde yattığı su birikintisinin içinde bulunmuştu. Kaza yerinde ilk yardımla hayata döndürülen Mader, sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.

Mader, 2021'de İspanya Bisiklet Turu'nda en iyi genç bisikletçiye verilen beyaz mayonun sahibi olmuştu. İsviçreli bisikletçi, aynı yıl İtalya Bisiklet Turu'nda bir etap galibiyeti elde etmişti.

Öte yandan dün aynı noktada kaza geçiren ABD'li Magnus Sheffield'ın (Ineos Grenadiers) sağlık durumunun ise Mader kadar ağır olmadığı ifade edildi. Beyin sarsıntısı ve bacağında yumuşak doku hasarı tespit edilen 21 yaşındaki Sheffield'ın hastanede gözlem altında tutulduğu kaydedildi.

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