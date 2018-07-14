Fransa Bisiklet Turu'nun sekizinci etabını Dylan Groenewegen kazandı – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'nun sekizinci etabını kazandı

    Fransa Bisiklet Turu'nun sekizinci etabını Dylan Groenewegen kazandı

    Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun sekizinci etabını, Lotto NL-Jumbo takımından Hollandalı sporcu ilk sırada bitirdi.

    Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Dreux ile Amiens Metropole arasındaki 181 kilometrelik parkurda düzenlenen sekizinci etabında, Lotto NL-Jumbo takımından Groenewegen, 4 saat 23 dakika 36 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı. Hollandalı sporcu, yedinci etabın ardından üst üste ikinci zaferini yaşadı.

    Etabı ikinci sırada tamamlayan Lotto Soudal takımından Alman Andre Greipel ile üçüncü sırada bitiren Quick-Step Floors takımından Kolombiyalı Fernando Gaviria Rendo, yarış sırasında birbirini ittikleri gerekçesiyle diskalifiye edildi ve etap dereceleri geçersiz sayıldı.

    Böylece Bora-Hansgrohe takımından Slovak Peter Sagan ikinci, Trek-Segafredo takımından Alman John Degenkolb üçüncü sırada etabı tamamlayan sporcular ilan edildi.

    Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Greg Van Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.

    Turun dokuzuncu etabı, Arras Citadelle ile Roubaix arasındaki 156,5 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

    , 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti 'te son bulacak.

    1. 14.7.2018 18:42
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