Pendik fark attı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Pendikspor, sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 40. ve 85. dakikalarda Rogeiro Thuram, 52. dakikada penaltıdan Bekir Karadeniz ve 87. dakikada yine penaltıdan Görkem Bitin kaydetti. Hatayspor'un tek golü 47. dakikada Ünal Emre Durmuşhan'dan geldi. Bu sonuçla birlikte; Pendikspor puanını 57'ye yükselterek play-off potasındaki yerini sağlama aldı. Küme düşmesi kesinleşen Hatayspor ise 7 puanda kaldı.