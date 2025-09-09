Ben Yedder bombası

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeyşil-siyahlılar, dünyaca ünlü forvet Wissam Ben Yedder'i transfer etti. 2016 yazında Fransa'nın Toulouse takımında La Liga ekibi Sevilla'ya 9.5 milyon euroya transfer olan Ben Yedder, kısa sürede Avrupa'nın en dikkat çeken golcüleri arasına girdi.

2019 yazında AS Monaco'ya 40 milyon euroya transfer olan Fransız santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 14 maçta 10 gol attı. Son olarak İran ekibi Sepehan FC'de forma giyen 35 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde toplam 519 maçta 260 gol ve 75 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

SERHAT SÜTLÜ DÖNEMİ

İrfan Buz ile yollarını ayıran Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine getirdiği Serhat Sütlü için imza töreni gerçekleştirdi. Törende konuşan Sütlü, "Transferler dahil her şeyi yakından takip ediyorum, kendi öğrenci gruplarım da burada. Biz buraya faydalı olamayacaksak kimse faydalı olamaz" dedi. Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, Serhat Sütlü'nün öz geçmişini anlatarak takıma sağlayacağı katkılardan bahsetti. Kıratlı, "Sakarya'nın evladı ve kulübün öz kaynağımız olan Serhat Sütlü'yü teknik ekibimize katmanın gururunu yaşıyoruz. Camia olarak bu transferden büyük heyecan duyuyoruz" dedi.