İstanbulspor-Manisa FK maçı canlı izle | İstanbulspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. İstanbulspor, sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Sezona istediği gibi başlayamayan İstanbul ekibi 2 puan ile çıkış ararken, 3 puana sahip Manisa temsilcisi etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "İstanbulspor-Manisa FK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, İstanbulspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında oynanacak İstanbulspor-Manisa FK maçı 25 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

İSTANBULSPOR-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak İstanbulspor-Manisa FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTANBULSPOR-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE