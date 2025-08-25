CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbulspor-Manisa FK maçı canlı izle | İstanbulspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor-Manisa FK maçı canlı izle | İstanbulspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında İstanbulspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Henüz galibiyet alamayan İstanbul ekibi ile 3 puana sahip Ankara temsilcisi kritik karşılaşmada kazanmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "İstanbulspor-Manisa FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, İstanbulspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 10:50
İstanbulspor-Manisa FK maçı canlı izle | İstanbulspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. İstanbulspor, sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Sezona istediği gibi başlayamayan İstanbul ekibi 2 puan ile çıkış ararken, 3 puana sahip Manisa temsilcisi etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "İstanbulspor-Manisa FK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, İstanbulspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında oynanacak İstanbulspor-Manisa FK maçı 25 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

İSTANBULSPOR-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak İstanbulspor-Manisa FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTANBULSPOR-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

