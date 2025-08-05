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Haberler TFF 1.Lig Dia Saba: Gelmeyi çok istedim

Dia Saba: Gelmeyi çok istedim

Amed Sportif, Maccabi Haifa forması giyen İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba'yı renklerine kattı. Diyarbakır'a ayak basan Dia Saba, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hedeflerimiz var. Başaracağımızı umut ediyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Atmosfer harika. İlk teklif geldiğinde çok sevindim ve buraya gelmek için her şeyi yaptık" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
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Dia Saba: Gelmeyi çok istedim
Amed Sportif, Maccabi Haifa forması giyen İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba'yı renklerine kattı. Diyarbakır'a ayak basan Dia Saba, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hedeflerimiz var. Başaracağımızı umut ediyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Atmosfer harika. İlk teklif geldiğinde çok sevindim ve buraya gelmek için her şeyi yaptık" dedi.
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