Dia Saba: Gelmeyi çok istedim

Amed Sportif, Maccabi Haifa forması giyen İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba'yı renklerine kattı. Diyarbakır'a ayak basan Dia Saba, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hedeflerimiz var. Başaracağımızı umut ediyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Atmosfer harika. İlk teklif geldiğinde çok sevindim ve buraya gelmek için her şeyi yaptık" dedi.
Amed Sportif, Maccabi Haifa forması giyen İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba'yı renklerine kattı. Diyarbakır'a ayak basan Dia Saba, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hedeflerimiz var. Başaracağımızı umut ediyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Atmosfer harika. İlk teklif geldiğinde çok sevindim ve buraya gelmek için her şeyi yaptık" dedi.