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Haberler TFF 1.Lig Ali Ümraniye'de

Ali Ümraniye'de

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, geçen sezon G.Saray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ali Turap Bülbül ile yeniden anlaşma sağladı. 20 yaşındaki futbolcu bir süredir Süper Lig ekiplerinden G.Antep FK ile görüşmelerde bulunmuş ve büyük bir aşama kaydetmişti. Ancak görüşmeler son anda tıkanınca anlaşma iptal oldu. Bunu fırsat bilen Ümraniyespor, 20 yaşında hem sağ kanat hem de sağ bek oynayan Ali Turap Bülbül için yeniden harekete geçti ve mutlu sona ulaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
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Ali Ümraniye'de

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, geçen sezon G.Saray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ali Turap Bülbül ile yeniden anlaşma sağladı. 20 yaşındaki futbolcu bir süredir Süper Lig ekiplerinden G.Antep FK ile görüşmelerde bulunmuş ve büyük bir aşama kaydetmişti. Ancak görüşmeler son anda tıkanınca anlaşma iptal oldu. Bunu fırsat bilen Ümraniyespor, 20 yaşında hem sağ kanat hem de sağ bek oynayan Ali Turap Bülbül için yeniden harekete geçti ve mutlu sona ulaştı.

BİR İSİM DAHA GELEBİLİR

İyi ilişkiler içerisinde bulunduğu G.Saray ile 1 yıl daha 20 yaşındaki Ali Turap Bülbül'ü oynatmak için anlaşma sağlandı. Belli sayıda forma garantisi vererek sarı-kırmızılıları ikna eden Ümraniye, genç oyuncunun transferini dün resmen açıkladı. Ali Turap geçen sezon Ümraniye forması altında 1. Lig'de 18 maçta forma giyerken skor katkısı üretemedi. İstanbul ekibi, Galatasaray'dan başka bir genç yıldızı daha kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırdı.

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